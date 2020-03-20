Umrecilerin karantina süreci devam ediyor

20 Mart 2020 Cuma, 18:35

Umre ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönenlerden 3 bin 500’ü, Gölbaşı’da KYK'ye ait öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti. Ankara Üniversitesi 50’nci Yıl Yerleşkesi’nde bulunan yurtta gözlem altına alınan yurttaşların karantina işlemleri sürüyor. Karantinanın 6’ıncı gününde yurdun çevresinde alınan güvenlik önlemleri de devam etti. Yurdun etrafındaki caddeler trafiğe kapatıldı. Milli İrade Öğrenci Yurdu’nun kapısının önünde tedbir kapsamında 4 tane ambulans ve belediye otobüsü bulunurken, Gölbaşı Belediyesi tarafından polisler için çadır kurulduğu görüldü. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, yakınlarını ziyaret için gelenlerin içeriye girmesine izin vermedi. Görevliler ise gerekli kontrolleri yapılarak içeriye alındı. Yurda giriş çıkış yapan araçlar da kapıda belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi. Yurt bahçesindeki görevlilerin de özel kıyafetlerle görev yaptığı görüldü. Yurdun çoğu penceresinin açık olması dikkat çekerken, aynı odanın penceresinden üç kişinin basın mensuplarına el salladığı görüldü. ANKARA

