Ünlü belgesel kanalı National Geographic'in web sitesi, hacklendi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:52

Ünlü belgesel kanalı National Geographic'in resmi web sitesi, "TurkDef" lakaplı bilgisayar korsanlarınca hacklendi. Sitenin neden hacklendiği henüz bilinmiyor.

National Geographic, yaşanılan hacklenme olayından sonra resmi web sitesini yeniden kurtardı. Belgesel kanalı National Geographic'i neden hacklediklerine dair TurkDef'den ise herhangi bir açıklama gelmedi.