Ünlü ilaç şirketinden yeni test açıklaması

17 Nisan 2020 Cuma, 09:51

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, gelecek ay yeni bir corona virüsü testini piyasaya süreceklerini duyurdu. Basel merkezli şirket Mayıs ayının başında dağıtıma başlanacak testin, corona virüsü tespit edilenlerin hastalığının geçip geçmediğini ve bağışıklık kazanılıp kazanılmadığını ölçmeye yaradığını duyurdu. Böylelikle sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesi ve işletmelerin tekrar açılmasının önünün açılması hedefleniyor.

Geliştirilen seroloji testinin şu an kullanılan PCR sisteminden farklı olduğunu açıklayan yetkililer, testin vücuttaki immünoglobin antikorlarını ölçtüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada haziran ayı itibariyle çift haneli milyon seviyelerine ulaşan üretim kapasitesine çıkılacağı belirtilirken, “Mayıs ayı başında CE damgasını kabul eden ülkelere dağıtılabilecek hale geleceğiz” denildi.