Ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

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Fenerbahçe Beko basketbol takımının başantrenörü Obradovic sakal bıraktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan Hükümeti’nin gönderdiği özel jetle Belgrad’a giden ve epidemi günlerinin sona ermesini bekleyen Fenerbahçe Beko basketbol takımının başantrenörü Obradovic sakal bıraktı.
Belgrad caddelerinde sevenleri tarafından tanınmakta güçlük çeken Obradovic, tehlikenin geçmesinden sonra İstanbul’a dönecek.
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