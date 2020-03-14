Ünlü marka mağazalarını kapatıyor
Koronavirüs’e karşı önlem olarak Apple’ın ardından ünlü giyim mağazasından da önlem açıklaması geldi.
Zara’dan yapılan açıklamada, İspanya’daki tüm mağazalarının kapatılma kararı alındığı ifade edildi. Zara giyim mağazasının sahibi Inditex, koronavirüsten dolayı İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Reuters'a konuşan bir şirket yetkilisi, hükümetin koronavirüs ile yaptığı mücadale kapsamında İspanya'da bulunan mağazalarını Cumartesi gününden (bugün) itibaren geçici olarak kapatacaklarını söyledi.
Video Haberler
- Wuhan'da karantina altında yaşam
- Değiştirilen ezana İhsan Eliaçık'tan tepki geldi
- Ablasını öldürdü, şarkı söyledi
- Kurtarılmayı bekledi
- 2000 sokak hayvanına mama dağıttı
- Koronavirüs salgını ezanı değiştirdi
- Sosyal medyada koronavirüse karşı 'I Will Survive' akımı
- Gaziosmanpaşa'da öldüren yumruk!
- Polis memuru o delili açınca bayıldı
- Sağlık Bakanı'ndan videolu koronavirüs uyarısı