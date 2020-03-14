Ünlü marka mağazalarını kapatıyor

14 Mart 2020 Cumartesi, 14:43

Zara’dan yapılan açıklamada, İspanya’daki tüm mağazalarının kapatılma kararı alındığı ifade edildi. Zara giyim mağazasının sahibi Inditex, koronavirüsten dolayı İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Reuters'a konuşan bir şirket yetkilisi, hükümetin koronavirüs ile yaptığı mücadale kapsamında İspanya'da bulunan mağazalarını Cumartesi gününden (bugün) itibaren geçici olarak kapatacaklarını söyledi.