Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası yasak kararına dava açtı!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 13:15

Oyuncu Gupse Özay'ın babası Avukat Senih Özay, "AİHS'nin ve AİHM'in içtihatların gözetilmeksizin böyle bir karar verilmesi açık hukuksuzdur. Anayasa Mahkemesi'ne hakkımın çiğnendiği sebebiyle dava açmaktayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü