Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası yasak kararına dava açtı!
Oyuncu Gupse Özay'ın babası Avukat Senih Özay, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açtı.
Oyuncu Gupse Özay'ın babası Avukat Senih Özay, "AİHS'nin ve AİHM'in içtihatların gözetilmeksizin böyle bir karar verilmesi açık hukuksuzdur. Anayasa Mahkemesi'ne hakkımın çiğnendiği sebebiyle dava açmaktayım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sözcü
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