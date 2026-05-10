AKP'li Pazarcı çakarlı aracı olduğunu kabul etti, hakaretler yağdırdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin yazarlarından Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın İstanbul'da çakarlı lüks bir araç içerisinden paylaştığı görüntüleri gündem oldu.

Avukat olan Begüm Ece Pazarcı'nın bulunduğu araçta, yalnızca belirli kamu görevlileri ile mevzuatta ayrıcalık tanınan kişilerin kullanımına izin verilen sistemin yer aldığı görüldü.

Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Bu araca çakar hakkı neden verildi?” sorusunu gündeme taşıdı. Tepkilerin büyümesinin ardından söz konusu paylaşımın apar topar silindiği görüldü.

BABA PAZARCI'NIN 'AÇIKLAMA'SI: 'ULAN İT KOPUK TAKIMI...'

Begüm Ece Pazarcı'nın sildiği paylaşımla ilgili tartışmalar sürerken baba Emin Pazarcı, konu üzerine hakaretlerle dolu bir açıklama yaptı.

Pazarcı, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamasına "Ulan it kopuk takımı..." diye başlayıp şöyle devam etti:

"Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!

Niye mi var? Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım.

Tedbiren duruyor. Olmasın mi?

Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?"

Emin Pazarcı, sosyal medyada kendisini eleştiren takipçilerine galiz küfürler ederek yanıt vermesiyle biliniyor.