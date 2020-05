Ünlü oyuncu Jerry Stiller hayata veda etti

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:58

Deneyimli aktör Jerry Stiller’ın ölümünü oğlu, kendi gibi ünlü bir oyuncu olan Ben Stiller şu sözlerle duyurdu: “Babamın doğal sebepler sonucu hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük bir üzüntü duyuyorum. Büyük bir baba ve dede; kendini eşine adamış bir kocaydı”.

“Seinfeld” adlı dizide Jason Alexander’ın canlandırdığı George Costanza’nın babası rolünü oynayan Jerry Stiller 1927 yılında New York’da doğmuştu. 2015’te hayata veda eden eşi Anne Meara ile birlikte uzun yıllar komedi ikilisi olarak gösteriler yapmışlardı.

Jerry Stiller ve eşi Anne Meara'nın evlilikleri, Meara'nın ölümüne dek 61 yıl sürmüştü

Asıl adı Gerald Isaac Stiller olan Jerry Stiller “Heavyweights”, “Zoolander”, “The Heartbreak Kid” gibi oğlu Ben Stiller’ın oynadığı yapımlarda da rol almış; son çalıştığı film de yine Ben Stiller’ın oynadığı ve yönettiği “Zoolander 2” olmuştu.

1998-2007 yılları arasında “The King of Queens” adklı dizide 195 bölüm boyunca Arthur Spooner rolünü canlandıran usta oyuncu aralarında “Law & Order”, “The Good Wife”, “Sex and the City” gibi popüler yapımların da olduğu çok sayıda dizide konuk oyuncu olarak yer almıştı.



Jerry Stiller’ın ayrıca “Married to Laughter: A Love Story Featuring Anne Meara” (“Kahkaha ile Evlilik: Anne Meara’nın Rol Aldığı Bir Aşk Hikâyesi”) adlı bir de anı kitabı bulunmakta.