Ünlü yönetmenlerden karantina temalı kısa filmler

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:17

Selanik Film Festivali’nin bağlantı kurduğu 8’i Yunan toplam 22 sinemacının çektiği kısa filmler festivalin YouTube kanalından izlenebiliyor.

Georges Perec’in “Especes d’espaces” başlığı altında toplanan denemelerinden ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgından esinlenen yönetmenler karantina sırasında evlerinde çektikleri kısa filmlerle kendi özgün bakış açılarından aynı temayı işliyorlar.



Tarık Aktaş filminde oğlu Can'ı da oynatmış

SEÇKİDE TARIK AKTAŞ’IN FİLMİ DE VAR

Üç bölüm halinde yayınlanan kısa filmlerin ilk bölümünde 8 Yunan sanatçının çalışmaları yer alıyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise uluslararası isimlerin filmleri bulunuyor. Ildiko Enyedi, Albert Serra (en üstte), Denis Côté, Radu Jude, Rachel Leah Jones, Mteo Bendesky, John C. Lynch, Jia Zhang-Ke, Teona Strugar Mitevska, Nanouk Leopold, Victor Moreno, Yung Chang, Annemarie Jacir’in bulunduğu grup arasında Türkiye’den Tarık Aktaş da var. Tarık Aktaş’ın kendi oğluyla birlikte evinin bahçesinde ve içinde çektiği film “Spotting Fig Trees” (İncir Ağaçlarını Bulmak) adını taşıyor.









