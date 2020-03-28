Üsküdar’da intihar girişimi

28 Mart 2020 Cumartesi, 16:02

Üsküdar halk caddesinde bir yurttaş, yüksek katlı bir binanın tepesine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik çemberi oluşturarak, caddeyi insan geçişine ve trafiğe kapattı.

Öte yandan itfaiye merdiveni aracılığıyla bir uzman yurttaşın yanına çıkarak, ikna etme çabalarına girdi.



