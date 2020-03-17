Uzaklaştırma kararı bir kadını daha korumadı
Karabük'te 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kadının cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Esentepe Yeşil Camisine getirildi. Eşi tarafından öldürülen kadın, kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığında toprağa verildi.
"1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI"
Vildan A.Y, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y. (41) tarafından silahlı saldırıya uğramış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Vildan A.Y., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanmıştı.
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