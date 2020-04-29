Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

29 Nisan 2020 Çarşamba, 10:18

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi. Selçuk sınıf geçme hakkında ise, "Sınıf geçme ile ilgili 1.dönemden sorumlu olacak. Öğrencilerimizin ortalaması kaç olursa olsun bir üst döneme geçecek" diye konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan fazla öğrencimiz var. Alınan tüm kararların ülkemizdeki tüm haneleri doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini biliyoruz.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verildi. Tüm çocuklarımız ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Bu süreçten geriye döndüğümüzde uzaktan eğitim elimizi rahatlatacak.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim."

LGS

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

TELAFİ EĞİTİM

Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık.

SINIF GEÇME

Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.