Uzmanlar uyardı: Cihazlarla virüs gelmez, gelse de bulaşmaz

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Bazı hasta yakınları, Çin’den ithal edilen ürünler aracılığla virüsün bulaşabileceği endişesi yaşıyor. Özellikle şeker hastaları kullandıkları şeker ölçüm cihazlarının ülke genelinde bulunmasında sorunlar yaşayabileceğini düşünüyor. Uzmanlar ise endişelerin gereksiz olduğu görüşünde.

Komşularımız İran ve Yunanistan’da da ölümlere neden olan virüs sonrası, bu kez de gözler Çin’den ithal edilen medikal ürünlere çevrildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Adıyaman, ithal edilen medikal ürünlerde koronavirüs olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek “Bu kadar uzun yoldan sonra virüsün canlı kalması mümkün değil. Bir bulaşı olsa bile virüslerin yaşama süresi 1-2 saattir. Bazı firmaların ticari rant sağlamak amacıyla bu söylentileri çıkardığını düşünüyorum. Bu ürünlerin teminine ilişkin bir sorun da yaşanmıyor” dedi.

‘STOKLAR YETERLİ’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan ise şeker ölçüm cihazlarında şu an için ülkemizde bir sorun olmadığını, stokların da yeterli olduğunu söyledi. Saydan, “Şeker ölçüm cihazları şu an ülkemizde depolarda stoku yeterli, şimdilik bir sorun yok ama ileride ne olur tabii bilemeyiz. Bu söylentilerin de ticari rant sağlamak amacıyla ortaya çıkarıldığını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

‘KAYGILARIMIZ VAR’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise koronavirüs konusunda alınan önlemlerin kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sağlık sendika ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde koordine edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bacaksız, sağlık çalışanlarının bu süreçten etkilenmemesi için alınacak önlemler konusunda da ciddi kaygılarının olduğunu kaydederek “Sağlık personelinin zarar görmemesi için gerekli tüm organizasyon, tıbbi malzeme ve donanım önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.