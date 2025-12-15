Güllü’nün ölüm dosyasında çarpıcı ifade: 'Tuğyan annesini arkadan çekti'

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Ulu, ifadesinde olay anına dair gördüklerini ayrıntılı şekilde anlattı.

Halk Tv'nin özel haberine göre Sultan Nur Ulu, 12 Aralık 2025 tarihinde savcılıkta verdiği ifadenin doğru olduğunu, emniyette verdiği önceki beyanlarını ise kabul etmediğini söyledi. Olaydan bir gün önce Güllü’nün Çınarcık’taki evine gittiğini belirten Ulu, olay günü Güllü ve Tuğyan ile birlikte aynı evde olduklarını ifade etti.

OLAY GÜNÜ EVDE YAŞANANLAR

Ulu, gün içinde Tuğyan ile dışarı çıktıklarını, akşam saatlerinde eve döndüklerini ve birlikte vakit geçirdiklerini anlattı. Yemek yedikten sonra müzik dinleyip dans ettiklerini, bir süre sonra Güllü’nün de odaya gelerek onlara katıldığını söyledi.

DÜŞME ANINI ANLATTI

Olay anına ilişkin ifadesinde Sultan Nur Ulu şu sözleri kullandı:

“Gül Anne’nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan’ın, annesinin arkasından kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak onu hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Bu hareketten hemen sonra Gül Anne düştü.”

“KOŞ” DİYE BAĞIRDI, BEN ŞOK OLDUM

Ulu, düşme sırasında herhangi bir söz duymadığını, ardından Tuğyan’ın “koş” diye bağırarak ağladığını, kendisinin ise büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Olay sonrası hastaneye götürüldüklerini ve daha sonra Güllü’nün hayatını kaybettiğinin öğrenildiğini belirtti.

“KORKTUĞUM İÇİN KİMSEYE ANLATAMADIM”

Yaşananlara tanık olmasına rağmen uzun süre konuşamadığını söyleyen Ulu, Güllü’nün ailesinin güçlü olduğunu düşündüğü için korktuğunu dile getirdi. Tuğyan’ın kendisine “Ben yanarsam ikimiz de yanarız” dediğini iddia eden Ulu, bu sözler nedeniyle baskı hissettiğini belirtti.

Sultan Nur Ulu, Tuğyan ile annesi arasında olaydan önce büyük bir tartışmaya tanık olmadığını, Güllü’nün öldürülmesine yönelik herhangi bir planın parçası olmadığını savundu. Önceki ifadelerindeki çelişkileri kabul etmediğini belirten Ulu, son huzurda verdiği beyanların doğru olduğunu söyledi.

SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

İfadesinin sonunda üzerine atılı suçlamaları reddeden Sultan Nur Ulu, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmadan serbest bırakılmayı talep etti.

Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yargı süreci devam ederken, ortaya çıkan yeni ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.