Vaka sayısı 500 bini aştı!

26 Mart 2020 Perşembe, 20:42

Koronavirüs salgınında güncel vaka sayısı açıklandı. Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısının 500 bini geçtiği kaydedildi. Ülkemizde 2433 vakanın olduğu koronavirüste en fazla vakanın rastlandığı üçüncü ülke konumunda olan ABD, kısa bir süreliğine 75 bin vaka ile İtalya'yı geçmişti. Ancak İtalya'da son açıklanan verilere göre toplamda 80 bin vakayı bularak yeniden ikinciliğe yükseldi.

Koronavirüs (Kovid-19) hastalığı Çin’in ardından en fazla ABD’de görüldü. Çin’de 81 bin kişide görülen corona virüsü, ABD’de 75 bin kişide rastlanırken, İtalya’da ise 80 bin kişide görüldü. Ülkemizde isekoronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2433 olarak açıklandı.

Koronavirüste vaka sayısı dünya genelinde artış göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde 503,203 vaka tespit edildi. 22,340 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Vakalardan 121,227’i ise sağlığına geri kavuştu.

Çin’de 81 bin, ABD’de 75 bin, İtalya’da 80 bin, İspanya’da 56 bin, Almanya’da 43 bin, İran’da 29 bin, Fransa’da 25 bin, İsviçre’de 11 bin, İngiltere’de 9 bin kişide corona virüsü vakası tespit edildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada ölümler günbegün artarken ülkemizde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 Mart 2020 tarihi itibariyle 59 olarak açıklandı. Corona virüsü vakası görülen kişi sayısı ise 2433 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433.”