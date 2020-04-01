Vaka sayısı açıklayan İzmir Tabip Odası'nın sosyal medya hesapları kısıtlandı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 14:33

İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesaplarına kısıtlama getirildiğini bildirdi. Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, “Getirilen bu kısıtlamanın, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında da yerinde olmadığı, sosyal medya platformlarının özgürlükçü bakış açısına da aykırı olduğunu değerlendiriyoruz” denildi.

"UYARI GELMEDEN KISITLAMA GETİRİLDİ"

Salgın döneminde halkın doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, “ 31.03.2020 tarihinde, İzmir Tabip Odası resmi facebook sayfasında, yine odanın resmi web sayfasından bir paylaşım yapılmak istendiğinde, ‘Bu bağlantıyı paylaşamazsınız, izmirtabip.org.tr, Bu bağlantı Topluluk standartlarımıza aykırı olduğu için içeriğin paylaşılamadı. Bunun topluluk standartlarımıza aykırı olmadığını düşünüyorsan, bize bildir’ uyarısı alınmış ve paylaşım yapılamamıştır. Paylaşılmak istenen haber ise ‘İzmir Tabip Odası Koronavirüs Raporu’dur. Daha sonra web sayfasındaki hiçbir haber linkinin paylaşılamadığı görülmüştür. Facebook yönetiminden herhangi bir uyarı gelmeden ve neye dayandığı belli olmayan Facebook ve Instagram İzmir Tabip Odası hesaplarına kısıtlama getirilmiştir. Bununla ilgili Facebook yönetimine yazı gönderilmiş ancak henüz bir yanıt alınamamıştır” diye belirtildi.