Vakalar 1.5 milyonu, ölümler 90 bini aştı

09 Nisan 2020 Perşembe, 18:16

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de 432 binden fazla insan Koronavirüs'e yakalandı. ABD'de Çarşamba günü kaydedilen ölüm vakaları bin 992 oldu, toplam ölüm sayısı 14 bini geçti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs nedeniyle olduğu yoğun bakımda üçüncü gününe girerken dün ülkede 938 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi. Londra Belediye Başkanı, karantina kısıtlamalarının devam ettirileceğini söyledi.

Koronavirüs'ün sıfır noktası Çin'in Vuhan kentinde dün giriş çıkışlar açıldı. Şubat ayından bu yana karantina kısıtlamaları altındaki kentte kutlama görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Çin'de ikinci dalga salgının yaşanmaması için önlemler hafiflerken dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakaları 38 bin 226'ya yükseldi, son verilere göre 812 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

