Vali duyurdu: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında, eczacılardan gelen talep üzerine çalışma saatlerinin pazar günü hariç 09:00-18:00 saatleri olarak belirlendiğini duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eczane çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığını belirterek, “Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.
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