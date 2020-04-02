Vali duyurdu: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme

02 Nisan 2020 Perşembe, 11:30

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eczane çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığını belirterek, “Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.