Van Valiliği: İran sınırında 7 göçmenin cesedi bulundu
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi, İran Sınırında jandarma ve Afad ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi" denildi.
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, kış mevsiminde sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu belirlenen 7 ceset bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki 1 kilometrekarelik alan tarandı.
Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu bölgede 7 ceset bulundu. Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu sığınmacılara ait olduğu belirlenen cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bölgede karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tespit edildi.
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