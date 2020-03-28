Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.
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