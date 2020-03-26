Van'da korkutan deprem
Van Böğrüpek-Başkale'de saat 08.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
23 Ekim 2011 tarihinde Van'ın Tabanlı Köyü'nde 6,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 604 vatandaş hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla kişi yaralanmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Koronavirüse aldırış etmedi! Mide bulandıran görüntüler
- Sıla’nın canlı yayın kazası gülümsetti
- Putin'den koronavirüs kararı
- Baş: Emekçiler mecburen işe giderken Meclis tatil edildi
- Milyonlarca insana örnek olacak görüntüler
- Skandal havuz görüntüleri ülke gündemine oturdu!
- İstanbul'da minibüsle yolculukta skandal görüntüler
- Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı
- Maaşlarını evlerinden aldılar
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz