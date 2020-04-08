Vatandaşın kredi borçları ötelenmeli

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Kılıçdaroğlu toplantıda özetle şunları dile getirdi: “Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu olanların bir şekliyle ötelenmesi ya da yeniden yapılanması şeklinde bir düzenleme olmalı. İşyeri kapandıktan sonra işlerine son verilen kişiler gelir elde edemiyor. Bu kişi yoksulluk envanterinde kayıtlı olmadığı için yardım da yapılamıyor.” Kılıçdaroğlu, CHP’li vekillere gönderdiği talimat yazısında ise, “Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu zor zamanlarında yanında olmak grubumuzun da insani ve milli sorumluluğudur. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların, seçim bölgelerindeki CHP’li belediyeler üzerinden, imkanlarınız nispetinde yapılması kararlaştırılmıştır” dedi.

CHP’DE ‘DANIŞMA KURULU’

Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını konusunda partisinin sağlıkçı milletvekilleri, meslek örgütü temsilcileri ve yurtiçi ve yurtdışında görevli tanınmış dört akademisyenin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturdu. Toplantıda uzmanlar, vaka sayısının nisanın son haftasında “Pik noktası” olarak ifade edilen en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

