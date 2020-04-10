‘Ve Perde!’ YouTube’da erişime açıldı

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Türkiye tiyatrosunun duayen ismi Haldun Taner’in yaşamını anlatan belgesel, İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı, senaryosunu Gülşah Özdemir Koryürek’in yazdığı belgeselin müzikleri ise Borusan Quartet’e ait. Proje danışmanlığını Demet Taner ve Dikmen Gürün’ün yaptığı belgeselde anlatıcı rolünü Halit Ergenç ve Tilbe Saran üstleniyor. Belgesele katkıda bulunan diğer sanatçılar ise; Gülriz Sururi, Metin Akpınar, Zeliha Berksoy, Ferhan Şensoy, Levent Üzümcü, Engin Alkan, Yiğit Özşener, Erkan Can, Erdem Akakçe, Can Yılmaz, Mehmet Erbil, Alayça Öztürk, Esin Aslan, Harun Başlan, Vahit Sarıtaş, Deniz Telek, Ayça Yiğit ve Yalçın Zobu. İKSV YouTube kanalında erişime açılan “Ve Perde!”, Haldun Taner’i tanımak, Türkiye tiyatrosuna damgasını vurmuş bu bilim insanını anlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

14 BİN 605 ESERE ‘EVDEN’ ULAŞILABİLECEK

Türk Tarih Kurumu, arşivini dijital ortama açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu arşivindeki bazı eserleri “Evde Kal” kampanyasına destek amacıyla dijital ortama açtı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928’den önce yayımlanan 14 bin 605 eserin dijital erişimi kütüphanenin internet sayfasından sağlanacak.

ÇGST’DEN ÇEVRİMİÇİ TİYATRO ATÖLYESİ

Biraderler Yapım, farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve gençler için projeler üretiyor.

Çocuk ve gençlerin gelişimini tiyatroyla destekleyen Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) karantina günlerinde tiyatro atölyelerini çevrimiçi olarak yapıyor. ÇGST, Biraderler Yapım’ın farklı yaş gruplarından çocuk ve gençlere yönelik projeler geliştirdiği, 2018’den bu yana tiyatro merkezli sanat programları hazırlayan bir sosyal girişim. Katılımcıların tiyatro ve tiyatroya hizmet eden diğer disiplinler aracılığıyla iletişim, özgüven, yaratıcılık, takım çalışması gibi sosyal becerilerini arttırmaya destek oluyor. Karantina günlerinde çevrimiçi çalışmalarına devam eden ÇGST, otizmli ve down sendromlu gençlere de destek oluyor.Psikolog Çiğdem Aydın süpervizörlüğünde ve Yonca İnal’ın koordinatörlüğünde ÇGST’nin kadrosu Arda Aydın, Fulya Aksular, Meltem Figen, Uskan Çelebi, Okan Patırer, Hasan Demirci, Serkan Bacak, Derya Yıldırım’dan oluşuyor.

ARTER’İN İLK ÇEVRİMİÇİ HAREKET ATÖLYESİ BAŞLIYOR!

Arter, Öğrenme Programı’nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri’ni çevrimiçi ortama taşıyor. 15 Nisan’da başlayıp 8 hafta boyunca çevrimiçi yapılacak olan ücretsiz atölyeye katılmak için “[email protected] “ adresine e-posta göndererek kayıt yaptırılması gerekiyor. Sanatçı Dila Yumurtacı’nın yürüteceği “Özgür Hareket / Anda Hareket” başlıklı atölye çalışması, somatik metotlar, farkındalık teknikleri, meditasyon, yoga ve çağdaş dans aracılığıyla duygu ve düşüncelerin bedende nasıl ortaya çıktığına, nasıl dönüştüğü üzerine eğilecek; gevşeme ve serbest bırakma egzersizleri yoluyla sinir sisteminin rahatlatılmasına odaklanacak. İki ay sürecek atölyenin her çarşamba 19.00-20.15 saatleri arasında yapılması planlanıyor.

AKBANK CAZ FESTİVALİ EVLERE GELİYOR

Akbank Sanat nisan ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor. 30. Akbank Caz Festivali’nin “Yıl Boyu Caz” konserleri “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor. Geçen günlerde davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan ile başlayan seri nisan ayında devam edecek. Konserler akşam 19.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı yayımlanacak (instagram.com/akbanksanat). Konser programı şöyle: 10 Nisan Cuma / Barış Demirel - Efe Demiral - Gitar – Trompet, 17 Nisan Cuma / Serhan Erkol – Saksafon, 24 Nisan Cuma - Ece Göksu - Can Çankaya – Vokal – Piyano, 8 Mayıs Cuma / Ozan Musluoğlu – Kontrbas.