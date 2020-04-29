Veli Ağbaba'dan 1 Mayıs mesajı: Emekçiyi virüs değil, AKP öldürüyor

29 Nisan 2020 Çarşamba, 12:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi ‘Emek Raporu’ hazırladı. Raporda, salgın süresince yapılan uygulamaları ve fiyat artışlarını karşılaştırmalı olarak sıralayan Ağbaba, “AKP iktidarı virüs ile mücadeleyi emekçiler ile mücadeleye dönüştürmüştür. Son 2 yıldır ekonomik krizin pençesinde işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm olan emekçiler virüs salgının ortaya çıkardığı ekonomik yükün altında ezilmektedir. İşçiler ve emekçiler virüsten kurtulsa bile AKP iktidarının yarattığı düzende açlığa ve sefalete sürüklenmektedir. Çalışanlar bu yıl 1 Mayıs’ı hem virüs salgını hem de iktidarın kuşatmasında karşılamaktadır” dedi.

Ağbaba raporda şu tespitlere yer verdi.

EMEKÇİYE DUA

-AKP ilk ekonomik istikrar kalkanı paketinde 100 milyar TL’lik destek açıklarken, bu destek dar gelirli yoksul emekçileri görmezden geldi.

-Kısa çalışma ödeneği koşullarını iyileştireceğini iddia eden iktidar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yılda 450 güne indirdi ve yine milyonlarca çalışanı bu haktan mahrum bıraktı.

-Çalışanların kredi kartı, kira ve faturalarını ödemeyi aklının ucuna dâhil getirmedi.

-Yıllardır uygulanmak istenen güvencesiz çalışma koşulları olan telafi ve uzaktan çalışma esnek çalışma modeline dönüştürüldü.

541 PAKET MAKARNA

-Geçtiğimiz ay asgari ücretlinin sofrasından; 541 adet makarna, 6 kilo et, 9,5 kilo zeytin, 36 kg pirinç, 52 kg bulgur, 14 kg tavuk ve 23 kg yağ eksildi.

-Çıkartılan torba yasa kanunu ile 15 Mart ve sonrasında işsiz kalanlara ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere aylık 1177 TL’lik sefalet ücreti layık görüldü ve işçilere adeta acınızdan ölün dendi.

-Sözde işten çıkarmalar yasaklanırken ücretsiz iznin önü açıldı.

-İşverene 2943 TL ödemesi koşulu ile işten çıkartılmalar yasal hale geldi.

-Torba yasada 15 Mart’tan önce işsiz kalanlar ve işsizlik ödeneği biten milyonlarca yurttaş yok sayıldı.

-İşçilerin Toplu sözleşme ve grev hakkı 3 ay süreyle ertelendi.

Çarklar döndü en az 60 işçi virüsten yaşamını yitirdi.

Sokağa çıkma yasağı işçilere uğramadı ve üretime zorla devam ettirilen iş yerlerinde işçiler virüs salgını karşısında çaresiz bırakıldı.

-Virüs salgınında kaynaklı olarak birçok iş yerinde gerekli sağlık tedbirleri alınmazken bunun neticesi olarak en az 60 işçi virüs salgınından kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

-İktidar 2020 Temmuz ayına ertelediği 50 ‘den az çalışanların olduğu iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gündeme almadı.

-20 yaş altı sokağa çıkma yasağına rağmen 1 milyon 385 bin genç çalışan bu yasaktan muaf tutuldu ve zorla iş yerlerine gönderildi.

18 MİLYON ÇALIŞAN ETKİLENDİ

-Ocak ayı işsizlik verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 milyona dayandı.

-Sadece iki genelge ile en az 252 bin iş yerinin faaliyetlerine son verilirken, bu iş yerlerinde en az 2,5 milyon kişi işsiz kaldı.

-Evde kal çağrısı ile 6 milyon sokak emekçisi ve 1 milyon civarında gündelik işlere giden kadın emekçiler işsiz ve gelirsiz kaldı.

-Toplamda 18 milyon kişi virüs salgınından kaynaklı olarak bir anda işsiz ve gelirsiz kaldı.

İşsizlik sigorta fonu virüs salgınında işçiden çok işverene yaradı.

2020 Mart ayı itibariyle işsizlik sigorta fonunun toplam varlığı 131 Milyar 972 Milyon 739 Bin TL’ye yükseldi.

-2020 yılı Mart ayında işsizlik sigorta fonundan 594 bin 577 kişiye 683 Milyon 678 bin TL ödeme yapılırken, işverenlere yapılan ödeme 1 Milyar 686 Milyon 779 Bin TL ödeme yapıldı.

-Sadece Mart ayında işverenler işsizlerden 1 milyar TL daha fazla ödenek kullandı.

-İşverenlere son iki yılda 47 milyar TL’lik istihdamı koruma desteğine rağmen istihdam 2018’den bugüne 1 milyon 472 bin kişi azaldı.