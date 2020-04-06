Veliler EBA’yı bırakıp kendi çözümlerini arıyor

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sürdürülen uzaktan eğitimde ikinci haftada da sorunlar yaşandı. Özellikle kırsal bölgelerde bulunan öğrenciler bu eğitimden yeterince yararlanamadı, evde interneti olmayan öğrenciler ikinci haftada da eğitime erişemedi, ders içerikleri ve anlatımları eleştiri konusu olmaya devam etti.

TAKKELİ VE TÜRBANLI KÜÇÜK ÇOCUK RESİMLERİ

Ders anlatımları sırasındaki kimi görüntüler de aileleri rahatsız etti. 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ni, hocanın takkeli ve türbanlı çok küçük çocuk resimleri üzerinden anlatması, anne-babaların tepkisine neden oldu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, birçok ailenin sorunlu içerik ve görüntüler nedeniyle EBA programını izlemeyi bıraktığını, çocuklarının eğitimi için başka çözümler bulmaya çalıştığını söyledi.

Aydoğan, üniversite hariç 398 bin 815 öğrencinin yanı sıra rehabilitasyon merkezlerindeki on binlerce öğrencinin devam ettiği kurumların da kapatıldığına dikket çekerek, “Özel eğitim hizmetlerinden yararlanan yüzbinlerce öğrenci hiçbir şekilde uzaktan eğitim ve/veya MEB tarafından sağlanan eğitim hizmetlerine erişememektedir. Öncelikle özel eğitimde asıl olan iyi yapılandırılmış eğitim ortamı, içeriği ve bireysel eğitimdir. Uzaktan eğitim bu eksiği kapatmaktan uzaktır. Görme engelli, işitme engelli, zihin engelli, otizmli veya çoklu engel gruplarındaki öğrencilerin kullanımına uygun içerik oluşturulmamıştır” dedi.

DEZAVANTAJLILAR YOK SAYILIYOR

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın uzaktan eğitimde ikinci hafta değerlendirmesi şöyle:

- Televizyon kanallarının ayarlanmasında hâlâ sıkıntı yaşanmaktadır.

- Çalışmak durumunda olan, özellikle kırsal bölgelerde bulunan öğrenciler, uzaktan eğitimden yeterince yararlanamamaktadır.

- Bilgisayarı olmayan, internet bağlantısı bulunmayan evlerde öğrencilerin EBA kullanımı mümkün olmamaktadır.

- Ders içerikleri, sunuş şekli ve hızı hâlâ uzaktan eğitimden beklenen fayda ile uyumlu değildir.

- MEB bilgisayar, televizyon, tablet gereksinimi olan öğrencilerin gereksinimini karşılamalı ve tüm öğrencilerin internet kullanım hakkı sınırsız ve ücretsiz olmalıdır.

- Uzaktan eğitim dezavantajlı grupları yok sayarak sürdürülmektedir.

- Engel/okul türlerine ilişkin belirlenen konular müfredattan kopuktur, sistematik bir hat izlememektedir.

- Kaynaştırma faaliyetlerine katılan öğrenciler genel eğitim sınıfına yönelik ders içerikleri arasında görmezden gelinmiştir.

BALKONDAN ŞARKI SÖYLEYELİM

Türkiye ve Azerbaycan’dan bir grup öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dünyanın her yerinden çocukları balkonda ortak bir şarkı söylemeye davet ediyor. Gönüllü öğretmenlerin geliştirdiği projeye göre çocuklar, 23 Nisan’da aynı saatte anne babalarıyla balkonlardan kendilerinin seçtiği ortak bir şarkıyı söyleyecek. Projede, Türkiye’deki 30 ilden 60, Azerbaycan’ın Neftçala ve Gence illerinden 10 olmak üzere 70 öğretmen ve toplam 800 öğrenci bulunuyor.

SELÇUK: PROGRAM HAZIRLIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının “evden kutlanacağını” duyurdu. Selçuk, “Aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir” dedi.