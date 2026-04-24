İşsiz kalan Türkiye güzeli fırıncı oldu

2022’de Best Model Türkiye yarışmasında derece elde ederek “Best Güneydoğu Anadolu” seçilen Irmak Öztaş, aynı yıl Güney Kore’de düzenlenen 31’inci World Miss University yarışmasında Türkiye’yi temsil etmişti. Podyumlarda adından söz ettiren Öztaş, modellik kariyerinin ardından ise bambaşka bir yola yöneldi.

PODYUMLARDAN FARKLI BİR HAYATA

Üniversitede mütercim tercümanlık eğitimi alan Öztaş, mezuniyetinin ardından bir süre iş bulamadı. Yaklaşık 7 ay süren işsizlik döneminin ardından İzmir’in Göztepe semtinde bir fırında tezgahtar olarak çalışmaya başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu değişimi, “7 ay işsiz kaldıktan sonra fırında çalışmaya başladım ve mutluluğu esnaflıkta buldum” sözleriyle anlattı.

“BURADA MUTLUYUM”

Habertürk’e konuşan Öztaş, modellik sektörünün düşündüğünden daha zor olduğunu ve yaşadığı bazı deneyimlerin ardından bu alandan uzaklaştığını dile getirdi. Yeni bir işte kendini denemek istediğini belirten Öztaş, “Daha önce hiç yapmadığım bir alandı, kendimi zorlamak istedim. Fiziksel olarak yorulmak da bana iyi geldi. Şu an burada mutluyum, mağdur olduğum bir durum yok. Kendi emeğimle çalışıp kazanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fırında çalışmaya başlama sürecini de anlatan Öztaş, İstanbul’dan İzmir’e döndükten sonra bir arkadaşıyla yaptığı sohbet sırasında bu fırsatı öğrendiğini ve değerlendirdiğini söyledi.

Öte yandan Öztaş, ileride gelecek tekliflere tamamen kapalı olmadığını belirterek, özellikle oyunculuğun kendisini en çok mutlu eden alan olduğunu ifade etti.