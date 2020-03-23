Veri güvenliği devletlerin stratejik konusu olacak

23 Mart 2020 Pazartesi, 17:07

Teknoloji trendlerinin insan hayatına etkisini çok yönlü bir bakış açısıyla ortaya koymak ve kullanım alanlarını değerlendirmek üzere hazırlanan “2020 Teknoloji Raporu” yayımlandı. Bu yıl üçüncüsü yayımlanan raporda, geleceğin teknoloji trendlerinin önümüzdeki yıllarda ne zaman ‘radar’a gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve öneriler yer aldı.

Prof. Dr. Selim Yazıcı, Dr. Sertaç Doğanay, İhsan Elgin, Volkan Sezgin ve Dr. Soner Canko gibi konusunda uzman konuk yazarların katkı sağladığı rapor; “Teknolojilerin Geleceği”, “Finansal Teknolojiler”, “Dijitalleşme ve Sektörler” ve “Girişimcilik ve Ekosistem” olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

"YENİ ÇAĞA HAZIR OLMALIYIZ”

Rapora dair değerlendirmede bulunan teknoloji şirketi Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Yeni çağ baş döndürücü bir hızla yaklaşırken bu döneme hep birlikte hazır olmamız, trendleri yakalamamız, hatta trendlere öncülük etmemiz gerekiyor. Bu nedenle dijital dönüşüm ekseninde şekillenen geleceğin trendlerini her yıl bu rapor ile yeniden ele alıyoruz. Teknolojilerin avantajları ve dezavantajlarının yanı sıra yasal kısıtlar, iş modelleri ve paranın yönü gibi konuları da göz önünde bulundurduğumuz raporumuzun yalnızca sektör profesyonellerine değil, teknolojiye ilgi duyan herkese faydalı bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

5G TEKNOLOJİSİ AKILLI ŞEHİRLER YARATACAK

Raporun “Teknolojilerin Geleceği” bölümünde, ‘aracısızlaştırma’, ‘yapay zeka’, ‘artırılmış gerçeklik’ ve ‘nesnelerin interneti’ çerçevesinde önümüzdeki dönemde hayatımızda daha geniş bir yer tutacak gelişmelerden bahsediliyor. 5G teknolojisinin hayata geçmesi ile akıllı şehir çalışmalarının hız kazanacağına değinilen raporda, yapay zekanın ise verimlilik odaklı senaryolarla ön plana çıkacağı belirtiliyor. Günümüzde teknoloji alanındaki en önemli konulardan biri haline gelen veri güvenliğinin de devletler tarafından stratejik bir konu olarak ön plana çıkacağı öngörülüyor.

Raporda özellikle son on yılda finansal sektördeki en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilen fintech’lere, “Finansal Teknolojiler” bölümünde geniş bir yer verilerek, fintech’lerin, dünyada finansman erişiminin artırılmasında büyük rol oynama potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca uluslararası para transferlerindeki yeni gelişmeler, sigortacılık trendleri, varlık yönetimi teknolojileri ve açık bankacılığın geleceği hakkında detaylı bilgi ve analizler yer alıyor.

UÇAN ARABALAR ÇOK UZAK DEĞİL

Raporda, uzay ulaşımı, demiryolu ulaşımı ve sürücüsüz araçlardan sonra uçan arabaların da yakın bir gelecekte, aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkenin gündeminde daha geniş yer tutacağına da dikkat çekiliyor.