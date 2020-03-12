12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Sanık avukatının süre talebine tepki gösteren anne Nesrin Aslan, “Yeter artık. Herkesin bildiğini neyden saklıyorsunuz, katile katil denir” dedi. Üç yıldır karar çıkmamasına tepki gösteren anne Nesrin Aslan, “Vicdan yok vicdan” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Dere ailesi avukatı Fahrettin Ozan, “Gerekli tedbirler kaza sonrası değil de kaza öncesinde alınmış olsaydı Şule İdil şu an yaşıyor olacaktı. Biz esas hakkında karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, 13 Mayıs 2016 akşamı Kadıköy’de, Yoğurtçu Parkı-Kurbağalıdere arasındaki yaya yolunda yürürken Mümin Kılıç’nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. İddianamede, İSTAÇ AŞ’nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.