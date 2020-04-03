Virajı alamayan domates yüklü TIR denize düştü: 1 ölü
Mersin’in Silifke ilçesinde domates yüklü TIR’ın denize düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Fais Kartal (39) idaresindeki 33 DCA 01 plakalı domates yüklü TIR, Atakent Mahallesi çıkışında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak denize düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,
sürücü Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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