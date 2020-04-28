Virüs açlığı derinleştirdi

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı), sene başından bu yana 155 lira, son bir ayda da 29 lira artarak 2 bin 374 TL’ye çıktı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise sene başından bu yana 504 TL, son bir ayda 94 TL artarak 7 bin 733 TL’ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) 2020 Nisan ayına ilişkin açıkladığı bu veriler, zaten yüksek enflasyon altında ezilen yurttaşın bir de salgın döneminde artan pahalılıkla mücadele ettiğini ortaya koydu.

Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, dar gelirlinin gerekli gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekildiğine dikkat çekildi ve “Salgın döneminde ücretlerin korunması ve gelir destekleri sağlanması gerekiyor” denildi.

Dikkat çeken diğer noktalar şu şekilde:

- Mutfak enflasyonunda artış oranı aylık yüzde 1.23, on iki aylık dönemde yüzde 12.68 oldu.

- Yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması mart ayında 643 TL iken nisan ayında 651 TL’ye çıktı. Yetişkin bir kadın için ise bu harcama 540 liradan 546 liraya yükseldi.

- Bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” aylık 2 bin 884 TL olarak hesaplandı. Bu tutar bir önceki ay 2 bin 847 lira idi.

- Dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık mutfak masrafı tutarı, yılın ilk dört ayında önceki yıl sonuna göre 211 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 688 TL daha fazla oldu.

- Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.23 oranında arttı.

PEYNİR, ÇAY VE MEYVEYE ZAM

Türk-İş’in hesaplamasına göre, 2020 Nisan ayı itibarıyla fiyatı artan ürünler peynir, meyve, ayçiçek yağı, çay, bal, kuşbaşı ve beyaz et oldu. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bu ay ertelenen zamların yapıldığı görüldü ve bu fiyat artışı mutfak harcamasına olumsuz yansıdı. Geçen ay 6.43 TL olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatındaki artış, bu ay da devam etti ve 7.33 TL’ye yükseldi. Şeker, tuz, reçel, pekmez ve salça fiyatı aynı kaldı.