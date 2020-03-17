'Virüs esnafı da vurdu, ödemeler ertelenmeli'

17 Mart 2020 Salı, 11:33

Esnaf sanatkarların Korona tedbirlerinden olumsuz etkilendiğine dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Çarşılar, sokaklar boş. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehaneler, cafeler, internet-nargile kafeler, hamamlar, çay bahçelerinin çalışmaları bir süre durduruldu. İnsanlar büfelere, lokantalara, pastanelere, pide salonlarına gitmiyor. Taksiler, minibüsler boş dolaşıyor. Esnaf sanatkarların işleri düştü, gelirleri dip seviyeye geldi ama kira, vergi, kredi, elektrik, SGK ödemeleri aynen devam ediyor. Esnaf sanatkarlar vicdani bir şekilde işyerleri kapalı da olsa yanlarında çalışan insanların ödemelerini de aksatmamak durumundadırlar. Dolayısıyla, hiç olmazsa devlete olan ödemelere, devlet bankalarına olan kredi borçlarına esneklik getirilmeli, genelge ile faaliyetleri durdurulan üyelerimize kredi ve finans desteği verilmeli, kesimin rahat nefes alması sağlanmalıdır. Ayrıca okul kantinleri gibi kamu kiracısı olan esnafımız var. Kamu, yerel yönetim ve vakıf kiracısı üyelerimizin kira ödemeleri hiç olmazsa bir süre dondurulmalı’ dedi.

Küçük işletmelerin hiç olmazsa devlete olan vergi, SGK primi ödemeleri, devlet bankalarına ve kefalet kooperatiflerine olan borçları ertelenmeli veya kolaylaştırılmalıdır. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çalışması bir süre durdurulan meslek kolları ve yan sektörleri için özel teşvik ve finans imkanları hayata geçirilmelidir. Sıfır faizli, uygun geri dönüşlü kredi imkanları sunulmalıdır. Esnaf kesimi için planlanacak önlemler de korona ile mücadelenin bir parçası olarak düşünülmelidir. Önlem alınmadığı takdirde korona virüsünden korunalım derken esnaf sanatkarları uçurumun eşiğinden kurtaramayacak hale gelebiliriz’ diye konuştu.