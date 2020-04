Virüs fırsatçıları 'korona günlerinde aşk' 'koronalım'ı marka yapmak istiyor

10 Nisan 2020 Cuma, 17:08

Koronavirüs dünyayı kasıp kavururken ve binlerce can alırken, bir de işi fırsata çevirmek isteyenler var. Son ayların bir numaralı gündemi olan korona – corona – virüs – pandemi ismiyle marka yaratmak isteyen girişimciler adeta sıraya girdi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir ayda 908 kişi hayatını kaybederken, koronavirüs vaka sayısı da 42 bin 282'ye yükseldi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının üzerinden bir ay geçerken korona ismiyle simitten, keşkül üretimine, aşk filimi çekiminden, kafe işletmeciliğine, deterjan ve çorap, tişört üretiminden, ateşli silaha, böcek ilacı ve meyve suyu üretimine kadar 49 ayrı marka için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. İlk marka başvurusu ise 27 Ocak 2020'de 'coronagel' adıyla yapıldı. Son bir ayda 'corona' ismini içeren 29 marka, 'korona' ismini içeren 11 marka, 'virüs' ile 5 marka ve 'pandemi' ismiyle de 4 marka için tescil başvurusu var.

KAZANDİBİ DE YAPARIM MUHABİRLİK DE

Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurularda tescili istenen marka ile üretilmesi hedeflenen ürünler ve faaliyet alanları arasında yok yok.

Mesela 'corona caffe' markasını tescil etmek isteyen girişimci bu isimle yumurta tozlarından, cipslere, kuru yemişlere, konservlere, hazır çorbalardan, kazandibi, sütlaç, keşkül, çikolata esaslı içeceklere kadar birçok alanda hizmet vermeyi istiyor. Eğer marka tescillenirse bu isimle, sekreterlik hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, fotoğrafçılık hizmetleri, haber muhabirliği hizmetleri, kreş hizmetleri de verilmesi hedefleniyor.

KORONA GÜNLERİNDE AŞK

'Korona günlerinde aşk' markasını koruma altına almak isteyen girişimcinin hedefi ise bu isimle film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetlerini yürütmek ve manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları geliştirmeyi amaçlıyor.

KORONA İLE İLGİLİ 29 BAŞVURU

Corona ismi ile de son bir ayda tam olarak 29 marka başvurusu var. İşte o markalardan bazıları: Corona caffe, coronason, corona siperi, coronax, a.c.anti corona, HYPER CORONA, corona (covid-19), corona nano maske, biocorona, coronarepellent, corona, coronastop, corona securıty n95 ffp3 mask fılter pad, no corona, moda corona, coronavit, antı-corona, COVID-19 Coronavirus, corona off, corona eau de perfume

KORONA İÇİN 11 BAŞVURU

11 Mart'tan bu yana 'korona' ismini içeren 11 marka için başvuru yapıldı. O markalardan bazıları şöyle:

Koronalım, korona, korona siperi, korona elbisesi, korona günlerinde aşk, yeni korona virüs, korona virüs türkiye, covıd-19, covıd-19 çin, covıd-19 italya, covıd-19 avurpa, s.b antikorona prevention is better than cure, maks korona ve koronavisc.

VİRÜS SAVAR

Virüs markasının korunması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na ilk başvuru 4 Mart'ta 'virüs dezenfeksiyonu' adıyla yapıldı. Diğer markalar da 'virüs savar' 'antivirüs yarıyıl tatil kitabı prf yayınları', 'antivirüspack' gibi isimler oldu.

PANDEMİ İSMİYLE MARKET AÇACAK

Bazı girişimciler Pandemi markasıyla badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar üretmeye aday oldular. Pandemi ismi ile market açmak isteyen girişimciler de var. 7 Nisan'da bir girişimci 'Pandemi Market' markasını tescil ettirmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu.