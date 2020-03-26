Virüs gerekçesiyle işten çıkardılar: Krizi fırsata çevirdiler
Kocaeli'nde 4 katlı bir mağazada çalışan R. Erdal (30), koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını söyledi. İşyerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen Erdal, “İnsanlar yiyecek stoğu yaparken ben işten çıkarıldım. Devletin her çağrısına rağmen fırsatçılık yapıldı. Kronik böbrek rahatsızlığım var. Sokağa çıkmam yasak ama nasıl çıkmayayım? Yardım istemek ve iş bulmak için çıkmam gerek. Faturalar, ev kirası, borçlar var. Ne yapacağımı şaşırdım” dedi.
Kocaeli’deki bir giyim mağazasında çalışan R. Erdal, iş yapılamadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
İşyerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen R. Erdal (30), “Kronik hastalığım olduğu için bize ‘devletin çalışmamızı yasakladığı ve cezai yaptırımlar uygulayacağı’ söylendi. Biz de inandık. Benim gibi 4 arkadaşma daha belge imzalattılar. 1,5 ay içinde tekrar işe alınacağımızı söylediler. Bazı arkadaşları da ücretsiz izine çıkarmışlar. İşe ne zaman alınacağımızı sorduğumuzda alınmayacağımızı söylediler. Fırsatçılık yapılarak işimize son verildi” dedi.
Devletin vereceği işsizlik ödeneğinden yararlanmak için mağaza müdürüne mesaj attığını belirten R. Erdal, “Müdür beni aradığında, prim günlerimin tutmadığını ve ödeneği haketmediğimizi söyledi. İşsizlik maaşı da alamayacağım. Annemle kirada yaşıyorum. Annem babasından 600 TL emekli aylığı alıyor. Tek gelirimiz bu. Aile yardım projelerinden faydalanmak için kaymakamlığa gittim oradan da elim bos¸ döndüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de gittim oradan ise sadece gıda yardımı yapılacağı söylendi. Belgeyi imzaladıktan sonra bizi umursamadılar. Sokağa çıkma deniyor ama kronik böbrek rahatsızlığım var. Faturalar, ev kirası ve borçlarımız var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Devlet bize iş olanağı sağlasın” diye konuştu.
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