Virüs merkezi olacak

05 Nisan 2020 Pazar, 02:00

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak’a da giriş çıkışların durdurulması dikkat çekti. CHP’li Zonguldak milletvekilleri madenci kentinde koronavirüsün çok riskli duruma geldiğini vurgulayarak acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısı yaptı.

‘AÇIKLANANDAN FAZLA’

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak’ta can kaybının açıklananın çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz, “Hayatını kaybedenlerin birçoğunun ölüm raporlarına ‘solunum yetmezliği’ ya da ‘zatürree’ yazılıyor. Biliyoruz ki bu kayıpların büyük çoğunluğu koronavirüse bağlı. Testlerde bulgunun çıkması birkaç günü bulabiliyor. Test pozitif gelse de ölüm sebebi çoktan raporuna işlenmiş oluyor” dedi.

Yavuzyılmaz, Çatalağzı’nda 7 termik santral ünitesi bulunduğunu anımsatarak özetle şunları söyledi: “Bir madenci ve emekli kenti olan Zonguldak’ta, mesleki hastalıklara bağlı akciğer ve solunum yolu hastalıkları, KOAH en üst sıralarda. Tedbir alınmazsa Zonguldak salgında Anadolu’nun merkezi olabilir. Acil olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli! Aksi takdirde madencinin, emeğin ve emeklinin başkenti, virüsün salgınının başkenti olabilir.”

‘HIZLA ARTIYOR’

CHP’li Ünal Demirtaş da “Koronavirüs Zonguldak’a girmiştir ve hızla yayılmaktadır. Kesin çözüm ivedilikle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi” diye konuştu. Demirtaş, Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunlara dikkat çekti:

“Vaka sayısının henüz en üst düzeye ulaşmadığı şu günlerde bile koronavirüs mücadelesi için tespit edilen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde yataklı servisler ile yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolduğu ifade edilmektedir. Şu ana kadar 25’in üzerinde sağlık çalışanı koronavirüse yakalanarak enfekte olmuştur.”

ÜCRETSİZ MASKELER KORUDU



Sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından CHP’li Büyükşehir Belediyeleri maske dağıttı. İstanbul’da dün sabah saatlerinde Üsküdar-Çekmeköy Metrosu istasyonları, Kadıköy Rıhtım İETT peronları, tramvay durakları, Şehir Hatları istasyonları, Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ metrobüs ile Marmaray istasyonlarının da aralarında bulunduğu toplu taşıma noktalarında maske kontrolü yapıldı. Maskesi olmayan yurttaşlara maske dağıtıldı. Ankara ve İzmir’de de alınan karar doğrultusunda maskesi olmayan yurttaşlara maske verildi.

Pendik Cumartesi Pazarı’nda zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20’den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı. l İç Politika