Virüsten beter karar: CHP'li Belediyelerin yardımına devlet blokesi!

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınından etkilenen yurttaşlar için yardım kampanyası düzenleyen başta Ankara ve İstanbul olmak üzere muhalefet belediyelerini engellemek amacıyla valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede, valiliklerden izin almadan yardım toplayan belediyelere soruşturma açılması talimatı verildi. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin bağış için açıkladığı banka hesapları da bloke edildi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Belediye Yasası’ndan belediye ve başkanın yetkileri arasında “bağış kabul etmek” hükmünün olduğunu belirterek, “İktidar, muhalefetin kampanyası altında ezildi. Engelleme telaşına düştü” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar için başlattığı yardım kampanyası iktidarı rahatsız etti. CHP’li belediyeler, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce kampanya duyurusunu yaptı.

Twitter’dan açıklama yapan Mansur Yavaş, “Bağışların nerelerde kullanılacağı her gün siz değerli vatandaşlarımıza duyurulacaktır” açıklamasını yaptı. Buna karşılık önceki gün Erdoğan’ın devletin kasasından halka yardım dağıtmak yerine IBAN paylaşarak halktan yardım istemesi kamuoyunun tepkisini çekti. Bu tartışmalar altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na genelge gönderildi. Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri savunuldu.

Yasalarda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı iddia edilen genelgede, şu ifadeler kullanıldı: “Dolayısıyla vatandaşlardan yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede, kurum, dernek ve vakıfların faaliyetlerini ve uygulamalarını Yardım Toplama Kanunu’nun hükümlerine uygun yürütmeleri uyarılara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili, anılan kanunun 6. maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.”

BAĞIŞ YAPILAMIYOR

İçişleri Bakanlığı, bununla da yetinmeyerek Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin bağış kabul ettiği hesap numaralarını bloke ettirdi. Bağış yapmak isteyen yurttaşlar, “...Nolu hesapta para yatırılamaz blokesi bulunmaktadır” uyarısıyla karşılaştı. Ayrıca belediyenin, yatırılan parayı da çekemediği öğrenildi. Belediye ile bakanlık arasında görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

BAKANLIKTAN SAVUNMA

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Belediyeler, Belediye Kanunun ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu çerçevesinde, şartlı/şartsız bağış yapmak isteyenlerin her işlem için ayrı ayrı başvurusundan sonra belediyenin görevleriyle sınırlı olmak üzere bağış alabilmektedir. Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde ‘bağıştır’. Yardım Toplama Kanunu’nun yardım toplaması hususlarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması gerekmektedir.”

İBB BLOKEYİ DURDURMAK İÇİN YARGIYA GİTTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine yanıt verdi. İmamoğlu, sosyal medyada “Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek” diyerek ilgili kanun maddelerini paylaştı. İBB’nin bloke işleminin durdurulması için yargıya başvurduğu da bildirildi.

‘KİMSE ENDİŞE ETMESİN, YARDIMLAR SÜRECEK’

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, banka hesaplarının bloke edilmesi işlemine karşı bugün dava açacaklarını söyledi. Yavaş “Kampanyamıza 94 bin 533 ihtiyaç sahibi başvurmuştur. İşini ve gelirini kaybeden başvuru sayısı ise 15 bin 841. Kimse endişe etmesin! Yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız’’ dedi.

SOYER: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bakanlığın yasak çıkışına yanıt verdi. Soyer, “Belediyes olarak şartlarımızı zorlayıp 6 Nisan’dan itibaren, veri tabanımıza kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400’er lira yatıracağız. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı. #BizVarız” diye yazdı.

CHP’Lİ EMİR: İKTİDAR ENGELLEME TELAŞINDA

Soylu’nun genelgesine tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, büyükşehir belediyelerinin başlatmış olduğu bağış kampanyalarının altında ezilen siyasi iktidarın, bunu engelleme telaşına düştüğünü kaydetti. Süleyman Soylu’nun Yardım Toplama Yasası’ndaki kimi maddelere dayanarak yardım toplamayı durdurma ve vatandaşlarının buraya bağış yapmalarını azaltma gayretine girdiğine dikkat çeken Emir, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yasa, belediyelerin bağış kampanyası yapmasının önünde engel değil. Belediye Kanunu’nda belediyelerin bağış kabul edebileceği hükme bağlanmış. Soylu’nun bu tehdidi hukuken dayanaksızdır. Siyaseten dayanışmanın, birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım yapmanın teşvik edilmesi yerine bunun tehditle durdurulmaya çalışmasını anlamak mümkün değil.” Belediye Yasası’nın 15. maddesinde belediyenin yetkileri arasında “bağış kabul etmek” olduğuna işaret eden Emir, 38. madde de belediye başkanının görev ve yetkileri arasında “Şartsız bağış kabul etmek”, “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak” hükmünün olduğunu söyledi.

‘ERDOĞAN’INKİ HUKUKSUZ’

Emir, asıl Cumhurbaşkanı’nın başlattığı kampanyanın hukuki dayanağının olmadığını vurgulayarak, şu görüşleri ifade etti: “15 Temmuz gazi ve şehit yakınları ve Elazığ’daki depremzedelerde olduğu gibi yardım kampanyası için Cumhurbaşkanlığı kararı gerekir. Kararda, yardımın amacı ve ne şekilde kullanılacağı belirtilir. Oysa şu ana kadar Resmi Gazete’de bu bağış kampanyasıyla ilgili bir karar yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın yaptığı kampanya hukuki dayanaktan yoksun. Dolayısıyla Soylu, eğer hukuksuz bir bağış toplama işlemi arıyorsa Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı kampanyaya bakmalıdır... ”

CHP’Lİ SEYİT TORUN: İKTİDAR ACİZLİK İÇERİSİNDE

CHP’li belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarına ilişkin hesapların İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından bloke edildiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın CHP’li belediyelerin toplum nezdinde karşılık bulan çalışmalarını engellenmek istediğini kaydetti. Torun, “İzin almalarına gerek yok. Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında belediyelerin yardım toplama yetkisi ve hakkı var” diye konuştu. Boyun eğmeyeceklerini söyleyen Torun, şöyle devam etti: “Bunlar şu an acizlik, çaresizlik içerisindeler, kendilerini yasaların yerine koyarak hükmetmeye çalışıyorlar. Ama biz asla buna boyun eğmeyiz. Belediyelerimiz vatandaşlardan aldığı yardığımı şeffaf bir şekilde harcayacaklar. Bugüne kadar para toplayan iktidara şunu sormak lazım: Şehitler için, deprem için topladılar hiç hesabını verdiler mi?”

SOYLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Torun hesapların dondurulması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. CHP temsilcileri, virüsle mücadeleye tüm kuruluşların desteğinin büyük önem taşıdığını, belediyelerin çalışmalarının Cumhurbaşkanı’nın öncülük ettiği kampanyaya olumsuz bir etkisinin olamayacağını vurguladı.