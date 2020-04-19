Vitrindeki albümler

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

DODAN ‘ZAMAN’ (KALAN)

Televizyon izleyen kalabalık onu ilk kez 2010 yılında Disko Kralı programında görmüştü. Ancak asıl kamusal alana ayak basması, O Ses Türkiye adlı yarışmaya katılıp 2016-2017 sezonunda Türkiye birincisi olduğu zamana denk gelmişti.

Oysa şarkıcı besteci Dodan’ın (Özer) bunlardan evvel ana akımın dışında kemik bir takipçi tarafından kıymetinin iyi bilindiği bir dönemi vardı. 1978 Muş-Varto doğumlu Dodan doksanlı ve iki binli yıllarda Beyoğlu’nun küçük marjinal mekânlarında çalıp söylüyordu. Hatta o yıllarda bir de arkadaşlarıyla Dodan Project olarak “Be Naw” adında bir albüm çıkarmışlardı. Dodan şimdi “Zaman” adını taşıyan ilk solo çalışmasına imza attı. Sağlam Kürtçe yorumlarıyla da sevilen Dodan’ın 11 parçadan oluşan albümünün tamamı Türkçe. Biri kendi bestesi, birkaçı popüler şarkı, diğerleri ise anonim türkülerin yorumları.

Arkasındaki orkestra ise oldukça kalabalık ve güçlü. Orijinal, ince ince, iç parçalayan, ama çağlayan kadar güçlü bir sese sahip Dodan. Bu ses yüzyıllardır yankılanan bir geleneğin özeti. Bir halkın, kültürün dünden bugüne gelen, yarınlara uzanacak olan sesi. Modern zamanların dengbeji Dodan; tıpkı Xero Abbas, Nizamettin Ariç, Ciwan Haco, Ahmet Arslan gibi... Mutlaka dinleyin.

ZEYN’EL ‘DÜŞTÜM YOLLARINA’ (SOUNDERLAND)

Hani bazıları vardır, siması kişiliğini ele verir, görür görmez “iyi insan olduğu nasıl da belli” dersiniz. Zeyn’el’i yalnız siması değil, sesi de ele veriyor; duyar duymaz iyi huylarla donatılmış, bir o kadar da sevgi dolu bir karakter olduğunu ele veren bir ses.

Bununla sınırlı değil, şarkıcısöz yazarı-ses mühendisi-felsefecimüzikolog bir müzisyen Zeyn’el, aynı zamanda çalışkan ve akıllı bir delikanlı. İstanbullu Zeyn’el ilk olarak “Bulutlar” adında bir tekli çıkarmıştı. Şimdi de ilk albümü “Düştüm Yollarına” geldi. Yapımcılığını kendisinin üstlendiği albüme en yakın müzisyen dostları eşlik ediyor. Basta Özer Ateş, gitarda Merih Aşkın, davulda Burak Taşdemir, perküsyonda Kerem Can Aslan var. Zeyn’el ise şarkıların dışında banço, mızıka, ukulele ve gitar çalıyor.

Akıllı sentez: Duygusal ve mantıklı, Anadolu ozanı gibi geleneksel, Batılı müzisyen kadar yenilikçi. Ben kendisini yaklaşık 10 yıl önce tanımış, birlikte büyük bir güven içinde çalışmıştım. Çok okuyor, çok çalışıyordu.

O günlerden bu yana hiç yalpalamadı Zeyn’el. Bu albüm de onun öteden beri en büyük hayallerinden biriydi. Yokluklar içinde hayallerini düşünce ve ahlakından taviz vermeden gerçekleştirebilen tüm Zeyn’el’lere selam olsun.