Vitrindeki albümler

26 Nisan 2020 Pazar, 06:00

SERSEM ‘KIRMIZI ADAM’ ‘SCP’

Şayet “zor zamanlarda zor işler yapmak” diye izah edilen bir eylem varsa, bunların başında mutlaka albüm çıkarmak yazılmalı. Sayısız kısıt içinde (sadece dijital platformda olsa da) çıkmayı başaran çalışmalardan biri de Sersem topluluğunun ilk albümü “Kırmızı Adam”.

Sersem topluluğu müzik piyasasında cirit atmamış, amatör ruhlarını kaybetmemiş tutkulu dört adamdan oluşuyor: Vokalde Serdar Erdoğan, basta Batur Yurtsever, gitarlarda da Lütfü Güran ile Ilgaz Kuruyazıcı. İstisnasız tamamı “Kırık Kalpler Rock’n Roll Derneği” yönetim kurulu azası. Topluluğun davulcusu yok, o nedenle albümde davul programlama Sabih Cangil tarafından yazılmış. Yapımcılar ise Sabih ile Tanju Eren.

Sekiz orijinal Türkçe besteden oluşan “Kırmızı Adam” albümü, topluluk üyelerinin ortak ruhu ve müzik zevklerinin toplamından oluşuyor. Bulutsuzluk Özlemi ve Mavi Sakal ekolünü anımsatan, seksenli doksanlı yılların Türkçe rock geleneğini tutku ve sevgiyle yürütmek isteyen bu kafadarlar topluluğunun eski ama eskimemiş bir sound’u ve müzikal anlayışı var. Şarkılar ve melodiler kısa, riff’ler kuvvetli ve akılda kalıcı. Duygusal açıdan melankolik, ortam ise alkollü. Kuşaklarının gençlik ruhunu yaşayan, yaşatan bir topluluk Sersem.

TOLGA ŞANLI ‘VOUVES’ (STÜDYO ARI)

Gitarcı, besteci Tolga Şanlı’nın 2018 yılında çıkardığı dört parçalık ilk kısaçalar (EP) “Manzinga”, bir ressamın yağlıboya tabloya başlamadan evvel yaptığı eskiz çalışmalarını andırıyordu. Bu çalışma henüz 23 yaşındaki genç müzisyenin ilk kıpırdanışları olmasına rağmen, geleceğine dair hayli umut vermişti. Şimdi tamamladığı ilk albümü “Vouves” ise Tolga’nın kısa zamanda ne kadar iri adımlar attığını gözler önüne seriyor.

Yedi özgün besteden oluşan albümde parçalardan altısı Tolga’ya, biri de aynı zamanda tuşlu çalgıları çalan Nevzat Yılmaz’a ait. Davulda Cengiz Tural, basta Deniz Beydili’nin yer aldığı albümün birer ikişer parçada eşlik eden hayli kalabalık da misafir listesi bulunuyor: Cenk Erdoğan, Zafer Şanlı, Ege Cengiz, Orçun Saçaroğlu, Ahmet Demirkol, Ertuğrul Kırçın, Abbas Karacan, Recep Özçakır, (tek vokalli parça “Sirius”u seslendiren solist) Burak Sarıkahya; hepsi alanlarında yetkin müzisyenler...

Albümden öte, çıkılmış uzun bir müzikal maceranın adımlarından biri “Vouves”; birikmiş deneylerin toplamı. Yetmişli yılların senfonik caz-rock fusion’ından günümüzün modern sound’larına kadar uzanan bir ruh var bu albümde. Yerel motifler de ihmal edilmemiş. Genç yetenekli bir müzisyenin ayak sesleri...