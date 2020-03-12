Washington'da acil durum ilan edildi
Washington'da koronavirüs nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.
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