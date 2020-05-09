“Yakında süte zam gelebilir”

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:45

Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü ziraat mühendisi ve zooteknist Musa Toros, Antalya 3T Gündem’e yaptığı açıklamada üretilen ürünlerin yem olarak da kullanılabileceğine dikkat çekti. Toros, “Arpa, buğday, mısır üretiminizi illa fabrikalara verip de daha pahalıya yem almanıza gerek yok. Tarım ilçe müdürlüklerinden, il müdürlüklerinden ya da sivil toplum örgütlerinden teknik destek almaya özen gösterin. Amacımız ortak payda a güvenli gıdaya erişebilmek” diye konuştu.

Hayvancılık işletmelerinin yapıları hakkında da bilgiler veren Musa Toros, “Ülkemizdeki hayvancılık işletmelerinin yapıları ‘küçük’ denilebilecek ölçüde. Ortalama 3-5 sağmal gibi. Dolayısıyla üretilen sütler daha çok köylerde bulunan merkezi toplama tankları, kooperatifler ve üretici örgütleri vasıtasıyla soğutma tanklarında toplanarak, sanayiye aktarılıyor. Bununla birlikte üretilen sütler, piyasada tüketilen sokak sütü gibi bir değerlendirmeye tabi. Bir diğer değerlendirme şekli ise halkın sütü kendi evlerinde değerlendirmesi ve bunu daha sonra yerel pazarlarda satması. Son olarak da yerel mandıra dediğimiz işleme kapasitesi 3 - 10 ton arasında değişen ve yöresel olarak hizmet eden üretim tesisleri var. Bunların hepsi sektörün bileşenlerini oluşturuyor. Bileşenlerin en temelinde ise yem sanayisi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

SÜT TÜKETİMİ ARTTI

Türkiye’deki Ulusal Süt Konseyi’nin yapısına ve çalışmalarına değinen Musa Toros, “Bu konseyde bakanlık temsilcileri, ulusal süt sanayi temsilcileri, yem sanayi temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler bulunuyor. Konsey belli dönemlerde, aralıklarla süt referans fiyatını belirliyor. Şu an için 15 Kasım 2019 tarihiyle 31 Aralık 2020 yılı tarihi için süt referans fiyatı 2.3 TL olarak belirlendi. Fakat piyasa koşullarında o kadar çok değişme oldu ki, ben yakında süte zam gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü pandemiden sonra insanlarda gıda tüketimi arttı. Yani 3 ay önceki gıda alışkanlıklarımız ile son 1,5 aylık dönemdeki alışkanlıklarımız aynı değil. Bu da süt tüketimini artırdı” dedi.

“REFERANS FİYATI HER ZAMAN DOĞRU YANSIMIYOR”

Ulusal Süt Konseyi’nin referans fiyatları belirlediğini anlatan Toros, “Hayvancılıkta 1 kilogram süt sattığınız zaman, sizin 1 kilogram süt bedeli olarak ortalama 1,5 kilogram yem almanız gerekir. Bu parite doğru olduğu zaman, hayvancılıkta para kazanılır. Bu parite yemin lehine gittiğinde ise hayvancılık da kar marjı düşer. Türkiye’de durum başa baş halde… Yılbaşından bu yana 4. kez yem de zam gündeme geldi” diye konuştu.

"DÜŞÜŞÜ BÜTÇEYE BAĞLIYORUM"

Süte devlet tarafından destekleme ödendiğinin altını çizen Musa Toros, şöyle devam etti: "Bu ilk zamanlar hayvan başına ödeniyordu. Ama bu üretime ödenen bir paraydı. Litre başına belirlenen destekleme fiyatı, yıl içerisinde hükümetin aldığı karara göre değişkenlik gösteriyor. Bu destekleme kapsamında; 2019 yılında ocak ayında soğutulmuş süt 0.22 kuruş, örgüt aracılığıyla satılan süt 0.25 kuruştu. Şubat-mart ayında da aynı uygulandı. Nisan ayında sıcak süt yani soğutulmamış süt 0.3 kuruş, soğutulmuş süt 0.7 kuruş, örgüt aracılığıyla satılan süt 0.10 kuruş oldu. Yani üretici ocak ayında aldığıyla nisan ayında alığında litrede 0.15 kuruş eksik almış oldu. Bu hükümet politikası olarak bu şekilde uygulandı. Bu düşüşü ben bütçeye bağlıyorum" diye konuştu.

ANTALYA BÜYÜK BAŞ HAYVANDA 15. SIRADA

Antalya’nın Burdur kadar süt üretimine sahip olmadığının altını çizen Musa Toros, "Burdur’un istatistiksel olarak iyi olmasının nedeni Burdur’da sütün satılabileceği sokak sütçülüğü ya da başka değerlendirme alanı çok yüksek değil. Burdur’daki ağırlıklı üretim hayvancılık üzerine. Antalya’da bir üretici örneğin 5 dönüm serası var. Serasında çalışan işçisi var. Yanında portakal bahçesi var. Su almayan yerde 5-10 dönüm buğdayı var. Bunun yanında da 3-5 ineği var. Dolayısıyla Antalya’daki süt üretiminin sanayiye aktarılması, bunun hesap edilmesi, bunların ölçülendirilebilmesi Burdur kadar kolay değil. Antalya büyük baş hayvan varlığı olarak Türkiye’de 15. sırada. Koyun, keçi varlığında Türkiye’de ikinci sırada. Bunu da göz ardı etmemek lazım" dedi.