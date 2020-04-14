Yalnız görünüyordu ama hepimiz oradaydık!

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Yer Milano’nun dünyadaki 4. büyük katedrali olan ünlü Duomo Katedrali. Her zaman hele bir Paskalya ayininde ağzına kadar insan dolu olur. Bu gece renkli vitraylarının ve muhteşem kubbesinin altında bir tek ses çınlıyor; cam bile kırabilen bir ses: ünlü tenor Andrea Bocelli’nin yakaran sesi; Ave Maria! O ses internet üzerinden evlerinde izolasyonda yaşayan milyonlarca kişiye ulaşıyor, milyonlar milyonlara çoğalıyor. İnsanlık tek yürek olmuş, salgından korunmak ve tekrar güzel günlere geri dönmek, yaralarını sarmak için günahlarının affını diliyor adeta. Doğaya, canlılara, birbirlerine yaptıkları kötülüklerden pişman, düşünüyor. Korona salgınından bile güzellikler doğabiliyor; salgından en çok etkilenen Kuzey İtalya’nın Milano kentinde sıra dışı bir Paskalya konseri gerçekleşti pazar gecesi. Bu ayinin bir tek katılanı yok gibi görünse de YouTube kanalından milyonlarca izleyicisi vardı. Birlikte olmamak gerekiyordu, sosyal mesafe bile yetmiyordu. Herkes evinde görmeyen ama hepimizi gören bu ünlü tenorun sesini su gibi içti, onunla birlikte kalbi çarptı. Bocelli, “Sevgi bir lütuftur ve onun akışını sağlamak hayatın başlıca amacıdır. Bu kucaklaşmaya katılan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Ünlü tenora katedralin organisti Emanuele Vianelli eşlik etti. Performansta Ave Maria’nın yanı sıra eşliksiz söylenen “Amazing Grace” da vardı. Herkesin içine işledi o ses ve o yakarış. Ve sonunda Duomo Katedrali’nin kapılarını açıp dışarı çıkan Bocelli ile birlikte sanki biz de bu kısırdöngüden dışarı çıktık, boğazımız düğümlenmiş ama umutlu!