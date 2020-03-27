Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta, komşularının bir süredir haber alamadığı yalnız yaşayan Esat Temiz (71) evinde ölü olarak bulundu.
Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Esat Temiz'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Temiz'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Temiz'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
- CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
- Canlı yayında açıkladı! İşte koronavirüsün düşmanı
- Sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
- Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak OHAL yanıtı
- Koronavirüs, akciğerleri nasıl etkiliyor?
- Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza
- Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden çağrı