Yandaş Tezcan, mahkemede böyle çark etti: Mustafa Kemal'e hakaret, davaya ihanettir
Sosyal medya hesaplarından Atatürk'e hakaret ettiği için yargılanan yandaş yazar Fatih Tezcan, Bodrum'da mahkemeye çıkarıldı. Sorgusunda hakaret etmediğini söyleyen Tezcan, "Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür. Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir" dedi.
Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten yargılandığı davada ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Tezcan, Bodrum'da gözaltına alındı.
30 Nisan'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Tezcan, "Ben asla ve kimseye hakaret etmem" dedi.
"Sorguya konu yazı ve paylaşımlarım gazetecilik mesleğimle ilgilidir" diyen Tezcan, ifadesinde şunları söyledi:
"Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek, Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir. ‘Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür' diyen şahsımın, hiçbir şartta kastı tahkir (onur kırma) yoktur…"
MUĞLA CEZAEVİNDE OLDUĞU ANLAŞILDI
Habere göre, ifadesinin ardından serbest bırakılan Tezcan'ın Muğla Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu yönünde tutanak yazıldığı ortaya çıktı.
Hakkındaki yakalama kararını uygulamak için 4 Mayıs'ta Tezcan'ın adresine giden polislerin "Yapılan araştırma neticesinde Muğla Açık Cezaevinde hükümlü olduğu bilgisine ulaşıldı" şeklinde tutanak tuttuğu anlaşıldı.
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