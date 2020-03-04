Yandaş yazar 3 saat önce yazdı

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede, OdaTv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmadan üç saat önce “Yarın OdaTv’ye soruşturma açılırsa” diyerek Terkoğlu’nun gözaltına alınacağını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 15:53

Ersoy Dede, dün gece saat 1’de paylaştığı sosyal medya mesajında, “Yarın Oda Tv’ye soruşturma açıldığında, birileri Çıkıp ‘basın hürriyeti, haber alma özgürlüğü’ falan diye ortalığı ayağa kaldıracak” ifadelerini kullandı. Terkoğlu, sabaha karşı 4 sularında evinden gözaltına alındı.


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