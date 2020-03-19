Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi
Bayrampaşa'da 3 katlı binanın deposunda çıkan yangına müdahale ederken yaralanan iki itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Recep Tekim yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.
Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Alevlere müdahale eden itfaiye erleri Recep Tekin ve Gökhan İlyas yaralandı. Yaralanan itfaie erleri, ambulansla Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan Recep Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İtfaiye erinin ölüm haberini alan meslektaşları hastane önüne geldi.
İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bayrampaşa’da meydana gelen işyeri yangınına müdahale esnasında ağır yaralanan İtfaiye personelimiz Recep Tekin ne yazık ki şehit düştü. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize sabır diliyorum. Bir diğer İtfaiye personelimiz Gökhan İlyas’ın tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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