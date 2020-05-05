Yapı Kredi’den sanal etkinlikler

05 Mayıs 2020 Salı, 15:33

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde bu hafta çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikler şöyle sıralanıyor:

SERGİ

7 Mayıs Perşembe günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarında Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos sergisi için çekilen drone görüntüleri ile bu nefes kesici antik kentin güzelliği gözler önüne seriliyor.

8 Mayıs Cuma günü ise saat 17:00’da Yapı Kredi Müzesi Yöneticisi Nihat Tekdemir, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Instagram hesabında canlı yayında Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos sergisini gezdirecek.



Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, şu ana kadar Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos, Hoşgeldin Gazi, Turhan Selçuk Retrospektifi, Tombak, Orhan Pamuk ‘Balkon’ ve İlhan Berk 100 Yaşında gibi ses getiren sergilerinin üç boyutlu sanal turlarını sanatseverlere açtı.

ETKİNLİK

Kadınların kullandıkları ziynet eşyaları, kıyafetleri ve ev mobilyaları gibi eşyalar Osmanlı’nın kentsoylu kadınlarının yaşamlarına ışık tutabilir mi? Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, 18. yüzyılda Bursa ve İstanbul’da yaşamış varlıklı Osmanlı kadınlarının yaşamlarını ele alıyor. Geçtiğimiz yıl Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da Bilim Akademileri Konferansları kapsamında yapılan etkinliğin kaydı 6 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da YouTube kanalında.









CANLI - ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER



Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı etkinliklerine Sanat Dünyamız Söyleşileri ile devam ediyor. Sanat Dünyamız dergisinin 6 Mayıs Çarşamba günü saat: 18:00’da yapılacak bu ilk söyleşisinde, derginin Mart-Nisan sayısında kapağında yer verdiği bitki ressamlığı konusu ele alınıyor. Türkiye’nin önde gelen bitki ressamlarından Işık Güner, sanat yazarı Ece Balcıoğlu ve Açık Radyo’daki Botanitopya programını hazırlayan ve sunan Benan Kapucu’nun katılacağı söyleşide, bitki ressamlığının tarihi ve günümüzde sanattaki yeri konuşulacak. Bitki ressamlığının dünya üzerindeki bitki çeşitliliği ve endemik türlerin kayda alınması bakımından önemi vurgulanacak.

Herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye linke (https://bit.ly/ykkscanlietkinlik3) tıklayarak, Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılabilirsiniz.

Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri’nin 10 Mayıs Pazar günü saat: 18:00’da yapılacak olan Düşlemden Eyleme Cinsellik toplantısında ise Talat Parman ve Sezai Halifeoğlu, bireyin cinselliği ve cinsiyeti konusunu ele alacak. Anne babaların yanı sıra psikanaliz alanında çalışanları ve eğitimcileri hedefleyen söyleşiler, YKY'nin "Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Çalışmaları" kitap dizisindeki kitapların içeriklerinden yola çıkılarak oluşturuluyor.

Herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye linke (https://bit.ly/ykkscanlietkinlik2) tıklayarak, Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılabilirsiniz.



KONSER

“Çalgılı kahveler” ve Ramazan ayında kapılarını açan “semai kahveleri"... Harf'ten ve Nota'dan ile İstanbul kahvehanelerinde yankılanan müzikler seslerine kavuşuyor. Geçtiğimiz yıl Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da yapılan Harf’ten ve Nota’dan İstanbul Kahvehaneleri konseri 9 Mayıs Cumartesi günü saat: 17:00’da YouTube kanalında.



YAYINLAR

Yapı Kredi Yayınları, ‘Kitap Hayattır’ sloganıyla Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar ve yazarlarından videolar paylaşıyor. Yapı Kredi Yayınları çocuk kitabı yazar ve çizerlerinin okurları için hazırladığı videolarda bu hafta Naz Elkorek var. Elkorek, küçük bir kuşun büyük gagasıyla tanışma hikâyesini anlattığı kitabı Toko’dan bölümler okuyor.

Yapı Kredi Yayınları ekibinin şu sıra okudukları kitaplardan bölümler seslendirdiği videolar ve her gün paylaşılan birbirinden zevkli oyunlar, eğlenceli deneyler ve bütün ailenin katılabileceği etkinlikler de Yapı Kredi Yayınları Instagram hesabında.

ANNELER GÜNÜ

10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın sosyal medya hesaplarında tüm gün YKY’nin yabancı ve Türk yazarlarının kitaplarından alıntılar ve Cogito dergisinin annelik sayısından makaleler paylaşılacak.





