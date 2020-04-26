Yapımcı Acun Ilıcalı'dan hastalık açıklaması

26 Nisan 2020 Pazar, 14:45

Bir magazin programına katılan yapımcı Acun Ilıcalı, geçirdiği sağlık sorunundan ilk kez bahsetti.



2 yıl önce yapımcısı olduğu yarışma programının canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın o dönem estetik operasyonu geçirdiği iddia edilmiş ve tartışılmıştı. Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini anlattı.



Ilıcalı, katıldığı magazin programında rahatsızlığının nedeneni anlatarak, "İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerektiriyordu. Burayı da kesip tekrar diktirmek gerekiyordu”dedi.