Yargıtay, eşinin dedikodusunu yapan erkeği ağır kusurlu buldu
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iş ve arkadaş çevresinde eşinin dedikodusunu yapan erkeği ağır kusurlu buldu. Eşiyle ilgili söylenti çıkardığı ve evden gönderdiği tespit edilen erkeğe maddi ve manevi tazminat cezası verildi.
Evlendikten bir süre sonra Aile Mahkemesi’ne gideren genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı.
Aile Mahkemesi, evlilik birliği içerisinde davacı-davalı erkeğin bağımsız konut temin etmediği, ailesinin evliliğe ve düğün sürecinde eşine yönelik olumsuz müdahalelerine sessiz kaldığına dikkat çekti.
DEDİKODU BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI
Mahkeme, davalı-davacı kadının eşine hakaret ve aşağılayıcı nitelikte sözler sarf ettiği gerekçesiyle her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, eşit kusurlu olmaları sebebiyle de kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi.
Kararı her iki taraf da istinafa götürdü. Bölge adliye mahkemesi, davacı-davalı erkeğin istinaf talebinin kabulü ile kadının yoksulluk nafası talebinin reddine, kadının istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Hüküm davalı-davacı kadın tarafından temyiz edildi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak eşinin dedikodusunu yapmayı boşanma sebebi saydı. Kararda şöyle denildi:
'AĞIR KUSURLU'
* Yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında davacı-davalı erkeğin eşiyle ilgili kötü söylenti çıkardığı ve eşini evden gönderdiği anlaşılmaktadır.
* Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
* Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı-davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve boşanma sonucu bu eşin en azından diğerinin maddi desteğini yitirdiği anlaşılmıştır.
* O halde mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkâniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
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