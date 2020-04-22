YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

22 Nisan 2020 Çarşamba, 10:05

Unutmayın, her perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir içerikle okurlarıyla buluşacak olan Cumhuriyet Kitap Eki, YARIN yayımlanacak 1575’inci sayısını çocuk edebiyatına ayırdı.

Yarın 23 Nisan 1920’nin 100. yıldönümü. Yüz yıl önce hiçbir şeyi olmayan bir ulus, topraktan yaratılmışçasına yeniden doğdu. Mustafa Kemal’in kararlılığı ve iradesi, tek bir kişinin bir ulusun kaderini nasıl değiştirebileceğini dünyaya gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır. Ulusal Egemenlik Bayramıdır, çünkü egemenlik bir kişinin elinden alınıp bütün ulusa verilmiştir. Ulusun egemenlik hakkı, seçtiği milletvekilleri aracılığıyla TBMM tarafından kullanılır.

Çocuk Bayramıdır, çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin geride kalan çocuklarına adanmıştır. Bugün yeryüzündeki bütün çocukların bayramıdır.

Biz de bu sayımızı çocuk edebiyatına ayırdık. Kitap tanıtımları, söyleşi ve önerilerin yanı sıra, çocuk edebiyatı alanında ürün veren yazarlarla yaptığımız geniş kapsamlı bir anket çalışması sonucu, alanın sorunlarını içeren değerlendirmeyi Simlâ Sunay kaleme aldı.