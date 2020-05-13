Yarın günlerden Cumhuriyet Kitap!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:32

Bu sayımızın kapağına taşıdığımız Nurdan Gürbilek’in, deneme türünün edebiyatın ne denli has alanlarından biri olduğunu da gösteren İkinci Hayat kitabı, tam da “ev”, “yurt”, “sınır”, “coğrafya” gibi kavramların yeniden tartışıldığı salgın ortamında âdeta, bugünler bilinerek yazılmış gibi. İkinci Hayat ’ı Mahmut Temizyürek değerlendirdi.

Salgın günleri yayıncılar için de zorluklarla dolu geçiyor. Yayınevleri çalışanlarının evden çalışmaya geçmesi yeni kitap hazırlıklarının sürmesini engellemese de, kitapçıların büyük ölçüde kapalı olması engel. Kitap dolaşımının bütün yükü internet satışlarına kalmış gibi görünüyor. Yükü kaldıramayan kimi sitelerin birçok kitabı satıştan kaldırmaları da başka bir sorun olarak ortada duruyor. Ancak mayıs ayıyla birlikte önemli kıpırdanmalar da var yayın dünyasında.

Bu sayımızın kapağına taşıdığımız Nurdan Gürbilek’in İkinci Hayat kitabı, tam da “ev”, “yurt”, “sınır”, “coğrafya” gibi kavramların yeniden tartışıldığı salgın ortamında âdeta, bugünler bilinerek yazılmış gibi. Deneme türünün edebiyatın ne denli has alanlarından biri olduğunu da gösteren İkinci Hayat ’ı Mahmut Temizyürek değerlendirdi.

Mayıs ayıyla birlikte iki önemli siyasal kültür kitabı öne çıktı. Taner Timur’un Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası kitabı günümüz dünyasında giderek yaygınlaşan “mutlak iktidar” tutkusunun seyrini anlamak için çok önemli bilgi ve çözümlemeler sunuyor. Kitap üstüne Taner Timur’la Yeşim Dinçer konuştu.

Bir başka kitap da gazetemiz yazarı Özdemir İnce’den geldi: AKP’nin Kısa Tarihi - Türk Sağının İdeolojik ve Siyasi Arka Planı . İnce’nin kitabı günümüz siyasi tartışmalarının Osmanlı’dan bugüne seyrini anlayabilmek için çok önemli. Kitap üstüne Özdemir İnce ile arkadaşımız Gamze Akdemir konuştu.

Oğuz Demiralp, Okuyaz köşesinde John Banville romancılığını mercek altına aldı.

Sadık Aslankara, Kitaplar Adası köşesinde Mario Levi’nin “Gördüklerimiz Göremediklerimiz” dizisinin yayımlanan ilk iki romanı; Bir Cuma Rüzgârı Kadıköy ile Bu Salı ve Her Salı Şişli ve Öyküdenlik köşesinde de Berna Durmaz’ın Metal Hayatlar adlı kitaplarını inceledi.

Kadir İncesu, Öner Yağcı ile 40 Kuşağı Şairleri kitabını konuştu.

Ayşe Nihal Akbulut, Fadime Çoban Odacıoğlu’nun ‘Çevirmen Öyküleri’ni inceledi.

İlker Mumcuoğlu, dergimizin dört gözle beklenen köşelerinden Bulmaca’yı yine titizlikle hazırladı.

Çocuk edebiyatının değerlendirildiği Taş-Kâğıt-Makas köşesinin yazarlarından Burcu Yılmaz, “Ama şimdi önemli noktayı gözden kaçırmayın: oyun oynamak. Problemleri düşünmeyin, önemli olan bilmeceler ve tahminler.” diyor.

Çocuk kitaplarının seçkin örneklerinin büyüteç altına alındığı Kitapçı köşemizde yine çocukların ufkunu açacak kitaplar yer alıyor.

Unutmayın her Perşembe, Cumhuriyet Kitap okunur!

Kitap Eki, yarın gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…