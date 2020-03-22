Yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı

22 Mart 2020 Pazar, 10:36

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak yasağa uymayan bazı vatandaşların sabah erken saatlerde parklara gittikleri görüldü. Polis, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

OTELE GÖTÜRÜLDÜ



İnönü Parkı’nda polis tarafından uyarılan 67 yaşındaki vatandaş ise, “Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok” dedi. Polis ekipleri bu kişiyi kaldığı otele götürerek, buradaki yöneticilerle görüştü.



